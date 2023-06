MAGLIANO DI TENNA - Lionel Scaloni, ct dell’Argentina campione del mondo, durante l’estate verrà a Magliano di Tenna e troverà ad accoglierlo i primi cittadini dei 5 Comuni che hanno dato i natali ai suoi bisnonni: Magliano di Tenna, Montegranaro e Montegiorgio (Fermo), Tolentino (Macerata) e Rotella (Ascoli). Ieri, per volontà del sindaco Pietro Cesetti, si sono riuniti i tanti che a vario titolo hanno consentito di ricostruire l’intricata rete di parentele da cui discende. Primo tra tutti il sociologo e storico Fiorenzo Santini, grande appassionato di Argentina, che ha dipanato la matassa delle parentele materne e paterne.

La ricostruzione



«Tra le province di Ascoli e Fermo ho trovato ben... 70 Scaloni e non è stato semplice», racconta Santini. Si tratta di un bel colpo per tutto il territorio che ha fatto squadra intorno a questo evento, sollecitato da Cesetti con un invito scritto al trainer. La conferma che Scaloni manterrà la promessa è stata data da Norma Susana Pierucci, intermediaria con la cittadina di Pujato, Santa Fe, in cui Lionel risiede con la sua famiglia, con il quale ha avuto contatti via whatsapp proprio nei giorni scorsi.

Al centro del raduno l’ospite d’onore Juan Carlos Paglialunga, presidente dei marchigiani emigrati in Argentina, che intrattiene rapporti istituzionali tra Italia e Argentina. Con madre di Rapagnano e padre di Fermo, vive a Bahia Blanca e «mi piace pensare che mio nonno ed Enrico Scaloni, il bisnonno di Lionel originario di Magliano di Tenna, siano in questa città almeno una volta». commenta. «Ho approfittato di questa presenza qualificata per riunire qui in Comune tutti i rappresentanti dei luoghi che hanno dato le origini a Scaloni, ribadisce Cesetti, ricordando come le ricerche abbiano preso il via dall’affermazione del Ct di essere di origini marchigiane.



Il via



«Fu quella frase a scatenare la curiosità - continua -. Per noi questo è un colpo di fortuna e una potente valorizzazione dell’intero territorio anche a fini turistici, tanto che vorrei coinvolgere la Regione e il confermato testimonial ct Mancini, per l’assegnazione della cittadinanza onoraria». Se Magliano di Tenna ha già pronti i documenti per il gemellaggio con la città di Pujato, è anche già in partnership con l’Associazione guidata dalla loretana Francesca Giglio che ha vinto il bando “Turismo delle radici” e ora si appresta a far viaggiare gli emigrati in Argentina nei loro luoghi di origine. «Sono 700mila gli emigrati nel Mondo di cui 200mila in Argentina e con questo progetto vogliamo rendere omaggio al coraggio di tutti quelli che sono partiti.

Dalla vicesindaca di Montegranaro Monia Marinozzi, l’assessora al Turismo di Tolentino Alessia Pupo e il sindaco di Rotella Giovanni Borraccini è arrivato il plauso a questo progetto. «Il 2023 - chiosa il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi - è l’anno del turismo di ritorno. La visita di Scaloni è un fatto di risonanza non solo per lo sport».