MONTEGRANARO - Una storia sentimentale che finisce in modo burrascoso, lui che non si rassegna, il pressing asfissiante e le minacce. È un copione ormai tristemente noto, e nella maggior parte dei casi ripetitivo, quello che ha portato i carabinieri di Montegranaro ad attivare il Codice Rosso e denunciare per atti persecutori un uomo di 36 anni.

Gli accertamenti effettuati dai militari della locale caserma, dopo aver acquisito la denuncia da parte della vittima, ha portato a confermare la sua versione e a far scattare l’accusa verso l’uomo, ora deferito all’autorità giudiziaria competente. La ex ha spiegato al personale dell’Arma di aver interrotto la sua relazione con quello che poi è diventato il suo persecutore il 9 aprile scorso. Da quel momento, lui le ha inviato martellanti messaggi di carattere minatorio ed ha assunto in più occasioni comportamenti molesti. Un rifiuto di una relazione finita che lo ha spinto ad appostarsi nei paraggi del luogo di lavoro dove la donna si reca quotidianamente. Una presenza inquietante che ha provocato una condizione di ansia prolungata. Con quella minaccia prolungata che ha costretto la vittima a modificare orari ed abitudini, perché il timore di subire concretamente violenza si è fatto via via più incombente.



La scelta



Dopo due mesi è arrivata la decisione di raccontare tutto alle forze dell’ordine ed i carabinieri montegranaresi, informata la Procura della Repubblica, hanno ottenuto il Codice Rosso a tutela della persona offesa. Dal comando provinciale dei carabinieri di Fermo si rinnova l’invito a denunciare senza esitazione ogni maltrattamento per porre fine prima possibile alle condotte persecutorie ed evitare che la situazione possa degenerare.