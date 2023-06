Va a fuoco un campo vicino al cimitero di Porto Sant'Elpidio, paura per alcuni casolari

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme oggi per un vasto incendio che si è verificato fra i campi che si trovano di fronte al cimitero di Porto Sant’Elpidio, nei pressi dell’abitato di Cretarola. Il fuoco, per fortuna, è stato circoscritto in tempi rapidi anche se all’inizio si è temuto per alcuni casolari che si trovano in prossimità del campo di grano dove sono scaturite le fiamme.

Incendio a Porto Sant'Elpidio, paura per alcuni casolari

Nelle vicinanze tra l’altro, ci sono anche alcuni tralicci della corrente elettrica e per questo motivo i vigili del fuoco di Fermo, intervenuti sul posto, hanno provveduto inizialmente a evitare che il fuoco si propagasse prima di spegnere poi in maniera definitiva il focolaio. La giornata non ha aiutato il lavoro dei pompieri, visto che era calda ma anche molto ventosa.