Controlli a tappeto nei casolari abbandonati, trovati droga, manganello e pistola

MACERATA - Durante un’ispezione in un edificio abbandonato in zona Pace, dove da alcune settimane era stato rilevato un movimento sospetto di persone, specie di notte, ihanno sorpreso due giovani che stavano dormendo. Identificati un 20enne di origini gambiane già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti penali per reati connessi alloe un ventiduenne italiano di origini extracomunitarie. Il gambiano aveva addosso alcune dosi dimentre l’altro è stato trovato in possesso di un manganello telescopico in acciaio e una pistola scacciacani priva di tappo rosso, quindi perfettamente somigliante ad una vera arma. I due giovani sono stati successivamente accompagnati in questura e denunciati alle competenti autorità: il gambiano alla prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti e l’altro alla procura della Repubblica per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.