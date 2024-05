PORTO SAN GIORGIO Lungomare, via libera alla posa della pavimentazione. Dopo l'arrivo di tutto il materiale per la copertura del tracciato, con la giornata di ieri, i lavori sono partiti spediti. Anche se in realtà, ora che si avvicina sempre più alla conclusione del primo tratto, la ditta ha deciso di lavorare anche il primo maggio, così come aveva già fatto anche durante i week end, nei sabati e nelle domeniche. Più ci si avvicina al raggiungimento dell'obiettivo finale, e più ogni giornata è buona per portare a termine un tratto in più. Nel mentre, in città prosegue il dibattito su quelle che saranno le sorti del filare di tamerici che sussiste sullo spartitraffico. L'amministrazione non è più tornata sull'argomento. Si sa solo che i lavori procederanno come da progetto.

La stagione

Come già specificato più volte, non c'è è una data di fine lavori, semmai c'è la promessa fatta ai balneari di terminare poco prima che la stagione balneare inizi, per evitare d'inaugurarla con il cantiere aperto. Invece, l'obiettivo che la ditta sta perseguendo, lavorando anche nei giorni di festa, sarà piuttosto quello di riuscire ad aprire il tratto completo di pavimentazione per l'estate. Da settembre, si riprenderà con la riapertura di un altro cantiere sul secondo tratto d'intervento che si dovrebbe estendere fino alle Canossiane. Non vi è una data di fine lavori ma l'intento di finire i lavori il prima possibile, è evidente. Durante i primi mesi in cui il cantiere è stato aperto, si è provveduto all'intervento sui sottoservizi, cosa che ha comportato più tempo. Nel mentre, però, si è provveduto al potenziamento delle tubature effettuato anche grazie alla società Ciip. Come più volte spiegato dall'amministrazione, il protrarsi dell'intervento in merito ai sottoservizi ha permesso di pensare anche all'ammodernamento di tubature e fognature, con lavori aggiuntivi per evitare di rimetterci le mani in un secondo tempo. Fino a che l'intervento di Ciip ed Enel non si è concluso, non si è potuto pensare ad altro.