Magliano di Tenna, il cinghiale spunta fuori dal nulla: schianto in auto, ragazza all'ospedale

MAGLIANO - Brutto incidente ieri sera a Magliano di Tenna, dove una ragazza è stata portata al Pronto soccorso dopo lo scontro tra l'auto su cui viaggiava ed un cinghiale.

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19 sul Lungotenna, dove la ragazza non ha potuto evitare l'impatto con il cinghiale spuntato fuori dal nulla all'improvviso. Gravi i danni all'auto, la ragazza è stata portata al pronto soccorso, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.