«Presto sarò in Italia, l’ho promesso al sindaco di Magliano di Tenna, che vuole conferirmi la cittadinanza onoraria». Parola di campione del mondo. Lionel Scaloni, Ct dell’Argentina, trionfatrice ai mondiali 2022 disputati in Qatar, in un’intervista rilasciata da Dubai, Sky Sport ed alla Gazzetta dello sport, ha assicurato che prossimamente farà visita al Fermano.

Le radici marchigiane

Le sue radici marchigiane hanno fatto notizia già all’indomani del titolo conquistato dall’Albiceleste, con tanto di disputa tra alcuni centri sull’effettiva provenienza di Enrico, bisnonno dell’allenatore. Il sindaco Pietro Cesetti ha insistito per portare Scaloni in paese, ha approfondito le ricerche per appurare l’origine maglianese del suo avo ed ha fatto rete con gli amministratori di altre cittadine “toccate” dai familiari dell’allenatore. Ora, finalmente, l’obiettivo sembra davvero vicino. «Appena avremo conferma della data in cui Scaloni arriverà, ne daremo notizia – conferma il primo cittadino – ci auguriamo possa arrivare per il periodo di Pasqua, ci abbiamo lavorato da un anno. Intendiamo coinvolgere anche i 4 Comuni che hanno avuto degli avi del Ct della nazionale argentina: Montegiorgio, Montegranaro, Rotella e Tolentino. Così saranno coinvolti il Fermano ed altre due province, ma soprattutto le Marche intere».