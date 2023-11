CIVITANOVA Cittadinanza onoraria per Gianmarco Tamberi tra i punti del prossimo consiglio comunale, in programma martedì prossimo. Un ordine del giorno ricchissimo, tanto da prevedere il prolungamento della seduta al giorno successivo. Il piatto forte è rappresentato dall’adozione definitiva del piano Ceccotti dopo l’esame delle osservazioni e la Vas (Valutazione ambientale strategica).

APPROFONDIMENTI SOCIAL La generosità di Gimbo Tamberi: ritrova un pappagallino e lancia l'appello su Instagram per avvisare il proprietario L'INIZIATIVA MotoGP, Tamberi tifa Bagnaia nel rush finale contro Martin. Gimbo gioca al social contest: «L'Italia sta con Pecco»



L’iter



Si tratta dell’inizio di un iter di approvazione che durerà un paio di anni. Nell’area ex Ceccotti previsti sei nuovi edifici con destinazioni commerciali (per 13mila mq) e residenziali (altri 7mila), la ristrutturazione della fornace, il terminal bus urbano ed extraurbano con parcheggio multipiano sfruttando l’altezza della strada rispetto all’area, parcheggi per circa 900 posti auto. Un piano in variante al Prg sviluppato nel precedente mandato ma portato in aula dopo la rielezione di Ciarapica. Come detto, il consiglio è chiamato a votare il conferimento della cittadinanza onoraria al campione olimpico e mondiale di salto in alto. Il nome di Civitanova già compare nei documenti di identità di Tamberi, essendo nato il primo giugno 1992 all’ospedale della città. Gimbo aveva talmente fretta di venire al mondo che la sosta al nosocomio fu consigliata dal ginecologo cui la mamma telefonò mentre era in viaggio sull’autostrada in preda ai dolori. Si tratta del punto numero 21 su 26, ultimo prima dell’esame delle mozioni. In apertura, ben 14 interrogazioni cui, però, da regolamento, sarà dedicata solo la prima ora della seduta.