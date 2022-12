GABICCE MARE Conferita la cittadinanza onoraria di Gabicce Mare al 38enne Ivan Cottini, ballerino marchigiano (di Urbania), affetto da sclerosi multipla da quando aveva 29 anni. La cerimonia è stata anche l’occasione per la consegna del premio “Baia Verde Blu Storici”, conferito alle attività di Gabicce che esistono da più di trent’anni. «È per me una grande emozione conferire questa cittadinanza onoraria a Ivan Cottini, che conosco da tempo e a cui mi lega una sincera amicizia - esordisce il sindaco Pascuzzi -. Ivan è un messaggero di coraggio e forza di volontà. Porta avanti la sua battaglia contro questa malattia da ormai 10 anni. Lui non si arrende e invita anche quelle persone che combattono contro lo stesso male a fare lo stesso, attraverso una campagna di sensibilizzazione senza sosta, che lo ha visto molto attivo anche e, soprattutto, qui a Gabicce».

Dopo un breve video in cui venivano raccontati i momenti più significativi della vita di Ivan, a prendere la parola è stato proprio il ballerino: «Non so cosa dire, ringrazio il Comune, Gabicce e i gabiccesi per questo regalo. Con Gabicce è stato amore a prima vista, ormai 5 anni fa. Mi avete fatto sentire uno di voi, e sono felice di essere diventato finalmente un cittadino gabiccese». Infine, l’amministrazione ha consegnato il premio Baia Verde Blu Storici nato nel 2005 e che ha premiato, ad oggi circa 130 imprese gabiccesi che arrivano a 137 con quelle di quest’anno. Tra le attività che hanno ricevuto il riconoscimento troviamo Hotel Miramare, Bar Tom, Ottica Primavera, Frutta e Verdura Dalla Patty, Autocars, Moto Prony e Parrucchieri Lui & Lei. Conclude il primo cittadino: «Abbiamo voluto unire le due cerimonie perché entrambe hanno voluto premiare la costanza in quello che di fa e la voglia di non mollare mai».