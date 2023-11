La generosità di Gimbo Tamberi: ritrova un pappagallino e lancia l'appello su Instagram per avvisare il proprietario

ANCONA Il cuore dei campioni. Attraverso una storia Instagram, Gianmarco Tamberi ha mostrato un piccolo pappagallo trovato davanti la propria casa di Ancona lanciando un appello per permettere al proprietario di ritrovarlo.

LEGGI ANCHE: Gianmarco Tamberi, la commovente dedica alla moglie Chiara Bontempi: «Solo per te rinuncerei a tutto»

Il post

"Ciao amici anconetani ho trovato dopo pranzo davanti casa questa splendida creatura. Ha una catenina in una zampa quindi sicuramente è fuggito da qualche gabbia. Se sapete di chi è per cortesia scrivete alla mail in bio. Grazie mille"