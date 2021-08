Raid fra i commercianti, la coppia terribile bloccata dal Daspo: ora rischia una multa fino a 20mila euro

MAGLIANO DI TENNA - Vietato l’ingresso alle attività commerciali a Magliano di Tenna per due anni. È questo il contenuto del Daspo Willy emesso dal questore di Fermo ai danni di una coppia di Civitanova, ampiamente nota alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio. Il provvedimento impedisce l’accesso e lo stazionamento a ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, locali da ballo, sale giochi, per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Diversamente da episodi analoghi del recente passato, stavolta il Daspo non ha riguardato persone residenti nel paese, ma che hanno frequentato il Comune di Magliano, lasciandosi alle spalle una scia di danni e ruberie.



In particolare i Bonnie e Clyde civitanovesi si sono “distinti” per una serie di reati contro il patrimonio in locali pubblici e locali di vendita, anche di prodotti alimentari. Sono due quarantenni, residenti appunto a Civitanova. Lui ha un curriculum molto nutrito che va dal furto aggravato alla ricettazione all’appropriazione indebita, senza farsi mancare precedenti nel traffico di droga e possesso di armi. Anche la compagna ha dovuto già rispondere di furto ed è nota come specialista di truffe e frodi informatiche. Due delinquenti seriali, come li definisce la Questura, che di recente avevano preso di mira le attività di Magliano di Tenna.

Da qui il lavoro della divisione anticrimine della Questura, che una volta raccolte le informazioni necessarie ed avviato il procedimento, ha raccolto elementi sufficienti per delineare la pericolosità sociale dei due. Il questore Rosa Romano ha così emanato il Daspo, provvedimento che è stato notificato ad entrambi nella giornata di lunedì. Per due anni dovranno tenersi a distanza dalla cittadina della media Valtenna per non provocare ulteriori danni. Si tratta di una misura che prevede pene severe. In caso di violazione del Daspo, infatti, scatterà la denuncia con una pena fino a 2 anni e una multa che può oscillare da 8 fino a 20mila euro, come già capitato per due dei precedenti destinatari di analoghe misure di allontanamento.

