SENIGALLIA Incidente choc l’altra notte in via Podesti, alle Saline: una bambina di 11 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada ed è stata portata in codice rosso al Salesi. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e ieri, all’altezza del Ponterosso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure. I sanitari hanno poi deciso di trasferire la bambina, dolorante ma sempre cosciente, all’ospedale pediatrico di Ancona. Per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Al volante a c’era una 48enne senigalliese che si è fermata per prestare aiuto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Senigallia.



Il secondo scontro



Poco prima, verso le 23.30, un altro incidente è avvenuto a Cesano. In questo caso chi l’ha provocato è scappato. A rendere l’episodio bizzarro è il fatto che a fuggire sia stato il ferito o presunto tale, visto il violento impatto. Si è trattato di un frontale avvenuto nel tratto di Strada della Marina tra l’imbocco della bretella nord della complanare e la Statale Adriatica nord. Un uomo, sui 40 anni, viaggiava con lo scooter in direzione monte. Dopo aver sorpassato tutti si è scontrato frontalmente contro un’auto che procedeva nel verso opposto e che se l’è ritrovato di fronte all’improvviso. Lo scooterista è piombato sul cofano prima di finire a terra. Illesa la donna al volante dell’auto che è scesa per prestargli soccorso.

È ripartito

Lui ha chiesto aiuto e quando lei l’ha tranquillizzato sul fatto che avrebbe subito chiamato qualcuno, si è alzato, è risalito in sella allo scooter, seppur danneggiato, ed è ripartito. Un automobilista ha cercato di inseguirlo ma il pirata si è dileguato a tutta velocità. Sul posto è arrivata la polizia locale che sta effettuando le indagini per risalire al conducente dello scooter, fuggito dopo aver provocato l’incidente invadendo la corsia opposta. Dovrà ripagare i danni all’automobile contro la quale si è schiantato. Alcuni pezzi dello scooter sono rimasti sull’asfalto, inoltre i numeri di targa, seppure parziali, sono già in possesso dei vigili. E’ stata una notte di intensi controlli stradali, quella di sabato, che ha portato i carabinieri a ritirare due patenti ad altrettanti automobilisti per guida in stato d’ebbrezza. Un 21enne di Jesi controllato in via Podesti aveva un tasso di 0,89 g/l ed è stato denunciato mentre un 23enne di Castelbellino, fermato in via Garibaldi, aveva 0,66 g/l. Per lui, quindi, solo una sanzione.