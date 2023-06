ANCONA - Invade la corsia opposta al suo senso di marcia, travolge una 15enne in scooter e poi si dà alla fuga. La caccia al pirata della strada è iniziata venerdì sera, quando in via Maggini sono piombati i soccorritori del 118 e le pattuglie della polizia per soccorrere la ragazzina, per fortuna rimasta quasi illesa dopo il violento scontro con l’auto pirata.

Si tratterebbe di una piccola utilitaria Citroën che, dopo lo schianto, ha perso in via Maggini uno dei quattro cerchi. Il motorino, classe 50 cc, è andato quasi completamente distrutto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: un assist agli investigatori potrebbero darlo le telecamere della zona.



La ricostruzione



Tutto è accaduto attorno alle 23.45 di venerdì. Stando a quanto ricostruito finora, la 15enne stava procedendo in direzione del Pinocchio. L’auto, invece, nella direzione opposta. A un certo punto, dopo aver zigzagato come raccontato da alcuni testimoni, ha invaso la corsia opposta, travolgendo lo scooter. La 15enne è finita a terra, mentre l’utilitaria - dicolore rosso - ha continuato la marcia, proseguendo in direzione Piano. Alcuni testimoni l’hanno vista prendere via della Ricostruzione. Il passaggio non è rimasto inosservato: la Citroën avrebbe infatti subito pesanti danni nella parte anteriore della carrozzeria dopo lo schianto, riuscendo però comunque a marciare.

Saltato un cerchio

Oltre alla carrozzeria, avrebbe subito danni a uno dei pneumatici, tanto da far saltare un cerchio. In via Maggini 7, all’altezza del bocciodromo, sono piombate le pattuglie della Polizia Stradale e delle Volanti, nonché un mezzo della Croce Gialla per sincerarsi delle condizioni della ragazzina, trasferita all’ospedale per i controlli del caso.



È la figlia della compagna di Claudio Schiavoni, ex presidente di Confindustria Marche, che ieri mattina ha lanciato un appello sui social: «Questa notte (16.06.23) alle ore 23.45 circa all’altezza di via Maggini 7 una Citroën rossa e tetto nero a fari spenti invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia centrando in pieno il motorino della figlia della mia compagna e poi è scappato (fortunatamente lei non si è fatta nulla): chiunque abbia visto qualcosa è pregato di contattarmi. Prego tutti di dare massima diffusione».