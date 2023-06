SENIGALLIA - È morto in un tragico incidente in scooter mentre andava a giocare a beach tennis con gli amici. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sulla Corinaldese: si è arreso nella notte, a seguito delle gravissime ferite riportate, Gabriele Tarsi, 41enne di Ripe di Trecastelli. L’incidente si è verificato a Brugnetto di Senigallia, all’altezza dell’officina Mandolini. Erano circa le 19.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Omicidio a Fabriano, uccide il compagno, poi esce e lascia il cadavere in casa (come aveva fatto la sorella): «Mi sono difesa»



La ricostruzione



Gabriele era partito da casa e stava viaggiando a bordo del suo scooterone verso Senigallia. Aveva con sé tutto il necessario per giocare a beach tennis. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Jesi, intervenuta per i rilievi, il centauro avrebbe perso il controllo in prossimità di una curva. Lo scooter è volato in un campo mentre lui è stato sbalzato dal sellino, finendo contro un palo. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena, e sono stati sentiti come testimoni, hanno chiamato il 112. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto, il 118 con l’eliambulanza. Il 41enne ha subito vari traumi: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

I soccorritori hanno provato a lungo a stabilizzarlo ma senza riuscirci. Prima è stato portato al pronto soccorso di Senigallia, ma quando le condizioni sono ulteriormente peggiorate, si è deciso per il trasferimento a Torrette. Qui, purtroppo, è deceduto sabato notte. La notizia della prematura scomparsa di Gabriele Tarsi, detto Gaga, è stata uno choc per la comunità di Trecastelli. Provato il sindaco Marco Sebastianelli, che era amico della vittima. «Mi unisco al grande dolore della famiglia – dice – e mi stringo a loro in questo momento per la perdita di Gabriele, un nostro concittadino, un caro amico. A nome mio e di tutta l’Amministrazione ma anche di tutti gli amici di sempre, un sentito cordoglio e tutta la nostra vicinanza».

Per anni aveva gestito un negozio di ortofrutta a Casine di Ostra. La bottega ha chiuso alcuni mesi fa e la vittima ultimamente collaborava con l’azienda vinicola Moncaro. Gabriele era molto conosciuto anche a Senigallia. La sua era una presenza costante al Top Beach Senigallia, il club sportivo che gestisce la struttura per giocare indoor lungo l’Arceviese. «Ciao Gaga ci mancherai tanto» hanno scritto ieri sulla pagina Facebook di Top Beach Senigallia, dove la vittima aveva partecipato a numerosi tornei. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Torrette. Non è stata disposta l’autopsia ma manca ancora il nulla osta, atteso per stamattina. I funerali non sono quindi stati fissati. Gabriele Tarsi abitava a Passo Ripe. Era il cognato di Massimiliano Correani, marito della sorella, recentemente nominato cavaliere del lavoro. Lascia anche i genitori.