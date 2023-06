Dramma a Grottazzolina, il corpo senza vita di un uomo trovato vicino al fiume Tenna

GROTTAZZOLINA - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto poco dopo le 19 vicino al fiume Tenna. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 anche se per l'uomo purtroppo non c'è più nulla da fare. Inutili i soccorsi. E' in corso il recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le cause del decesso anche se l'ipotesi più probabile è che l'uomo possa essere deceduto per complicanze di salute. Il corpo è stato recuperato poco fa dall'elicottero dei vigili del fuoco.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO