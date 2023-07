Fiume Trebbia, il figlio non riemerge e il padre si tuffa per salvarlo: muoiono entrambi

Dramma nel fiume Trebbia, a Donceto di Travo, dove due persone sono annegate. La tragedia si è consumata questo pomeriggio (8 luglio) alla spiaggia di Rondanera, poco distante da Perino (Piacenza). Stando alle prime informazioni raccolte a perdere la vita sarebbero stati due uomini, padre e figlio rispettivamente di 49 e 26 anni, in cerca di refrigerio in riva al fiume insieme al resto della famiglia. Il padre si sarebbe tuffato per cercare di aiutare il figlio in difficoltà, ma anche lui è stato trascinato via dalla forza del fiume.

Le due vittime sono rimaste disperse per circa un'ora e per recuperare i loro corpi si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna, giunti sul posto insieme ai colleghi del distaccamento di Bobbio e all’elicottero Drago.

Oltre a loro anche l’eliambulanza proveniente da Parma, i soccorritori della Pubblica Assistenza di Travo, un’Automedica proveniente da Bobbio e i carabinieri di Bobbio. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.