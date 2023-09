Pescatore umbro bloccato nel fiume, l'amico dà l'allarme ma precipita in un dirupo riportando diverse fratture: doppio soccorso nella notte a Tolentino

TOLENTINO - Allarme stasera a Tolentino, nei pressi della strada provinciale Abbadia di Fiastra, per il recupero di due persone in un luogo piuttosto difficile da raggiungere. L’Sos è scattato poco dopo le 19. Sul posto vigili del fuoco e 118. Stando a una prima ricostruzione due pescatori umbri hanno inizialmente avuto un problema con l’aumento dell’acqua del fiume. Uno dei due è rimasto bloccato mentre l’altro è riuscito a dare l’allarme indicando ai soccorritori il luogo in cui si trovava l’amico per raggiungere il quale, i pompieri, hanno faticato non poco.

La caduta e poi le urla

Nel frattempo il secondo pescatore, nel tentativo di cercare il compagno, camminando nel buio si è allontanato in autonomia ed è caduto a sua volta in una zona impervia rimanendo bloccato senza che nessuno si sia accorto dell’accaduto.

I soccorritori, recuperato e messo in salvo il primo pescatore, hanno inizialmente pensato che il secondo si fosse allontanato da solo. Poi sono per fortuna stati richiamati dalle sue richieste di aiuto. Verso le 22.30 anche il secondo pescatore è stato recuperato, con un’operazione molto complessa dei vigili del fuoco, e consegnato ai sanitari per le cure del caso. L’uomo, con diverse fratture è stato trasferito all’ospedale di Macerata e da lì in eliambulanza ad Ancona.