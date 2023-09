Ambientalisti gettano tintura verde nel fiume per protesta e i pesci muoiono

Questo sabato il fiume Lauch che scorre nella città di Colmar, la così detta "Venezia francese", si è tinto di un verde brillante come parte di una protesta degli attivisti di Extinction Rebellion.

Un ambientalista, infatti, ha versato numerosi barili di tintura verde in acqua e il gesto è stato poi reclamato sulla pagina Facebook di Extinction Rebellion (con tanto di foto) come provocazione per denunciare i piani del governo francese di stoccare 42mila tonnellate di rifiuti tossici nella regione.

Il sindaco, tra l'altro, ha dichiarato di essersi sempre schierato contro questo provvedimento: «Sono stato uno dei primi ad adottare una risoluzione contro lo stoccaggio di questi rifiuti quando ero presidente del consiglio generale dell'Alto Reno, nel 2016.

Ma allora ero solo e non ho visto alcuna azione da questo movimento ecologista…» dichiara al quotidiano Figaro.

Il fiume si è velocemente tinto di un verde acceso e si è fatto opaco. Il sindaco della città ha ricevuto voce dagli abitanti riguardo la presenza di numerosi pesci galleggianti, morti, a seguito dell'accaduto, e lui stesso ha confermato con una foto sui social.

Gli ambientalisti, tuttavia, assicurano che la tintura non è assolutamente dannosa per l'ambiente e che non è quella la causa della morte dei pesci. Nel frattempo, l'uomo che ha gettato la sostanza nel fiume è stato arrestato ma sarà probabilmente rilasciato con una semplice multa.