Ciclismo, interrotto il Mondiale su strada per una protesta degli ambientalisti. Cinque arrestati: si erano incollati all'asfalto

Cinque persone arrestate e la rivendicazione di 'This is rigged', gruppo ecologista scozzese già autore di eclatanti gesti di protesta contro l'esplorazione di fonti di idrocarburi nel Regno Unito. È questo il bilancio della clamorosa protesta che per quasi un'ora ha interrotto, sulla strada dalla Carron Valley tra Edinburgo e Glasgow, la gara in linea del Mondiale di ciclismo.

Gli attivisti avevano bloccato la strada incollandosi le mani all'asfalto col cemento, a 191 chilometri dall'arrivo, e gli organizzatori hanno spiegato che era necessario fermare la corsa perchè i corridori sarebbero passati, ma le auto dei team no.