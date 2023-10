SENIGALLIA - Si è temuto il peggio quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni: la gente parlava di un corpo avvistato lungo il fiume Misa, in pieno centro a Senigallia. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: 118, vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia e i colleghi sommozzatori, carabinieri. Poi però l’allarme è rientrato perché, per fortuna, la donna è stata estratta dall’acqua e messa in salvo, anche se è stato necessario portarla al pronto soccorso: era infreddolita e sotto choc, ma è fuori pericolo.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ragazza di 15 anni si butta dal ponte, l'ultimo messaggio: «La faccio finita». Il papà la geolocalizza: così l'hanno salvata

Si sono vissuti momenti di paura questa sera quando, poco dopo le 21, la task force dei soccorsi si è concentrata sulle sponde Misa, nei pressi del ponte 2 Giugno. Qui si sono precipitati anche i parenti della donna, una senigalliese di circa 45 anni, precipitata nel fiume per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri: non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Quando la donna, comprensibilmente provata dall’accaduto, si sarà ripresa, verrà ascoltata dai militari della compagnia di Senigallia, guidati dalla neo-comandante Felicia Basilicata. L’allarme, comunque, è rientrato attorno alle 22 quando la donna, aiutata dai vigili del fuoco, è stata tratta in salvo e affidata alle cure del personale del 118.