Donna finita nel fiume a Senigallia, il salvataggio

EMBED

SENIGALLIA - Si è temuto il peggio quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni: la gente parlava di un corpo avvistato lungo il fiume Misa, in pieno centro a Senigallia. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: 118, vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia e i colleghi sommozzatori, carabinieri. Poi però l’allarme è rientrato perché, per fortuna, la donna è stata estratta dall’acqua e messa in salvo, anche se è stato necessario portarla al pronto soccorso: era infreddolita e sotto choc, ma è fuori pericolo.