Incidente a Gragnano: Serena, morta a 8 anni in moto senza casco. Erano in tre sulla sella

In tre su una moto di grossa cilindrata. Serena, una bambina di appena otto anni, era senza casco. Il conducente ha perso improvvisamente il controllo e i tre sono caduti a terra. Serena si è rialzata, ha rimesso e si è accasciata, non svegliandosi più. A tragedia è avvenuta in pieno centro storico a Gragnano, la città della pasta. A perdere la vita è stata una bimba di appena otto anni, che «tutte le sere faceva un giro con quella coppia» raccontano alcuni testimoni. Papà e mamma commercianti di abbigliamento, Serena era figlia unica e frequentava la seconda elementare al terzo circolo didattico «San Marco» di Castellammare di Stabia. Il negozio dei genitori si trova a Gragnano, proprio lì in via Pasquale Nastro, a due passi dal luogo del tragico incidente.