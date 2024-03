FERMO Un percorso speciale che va oltre le mura, le pareti, la struttura dei beni architettonici custoditi gelosamente nel nostro territorio e punta a scoprirne la bellezza, quella vera e profonda, fatta di volti e persone. Ieri il debutto della trentaduesima edizione delle Giornate Fai di Primavera con pienone in tutti i siti aperti ovvero la casa di Dondero a Fermo, palazzo Mannocchi a Petritoli e la centrale idroelettrica a Pedaso. Oggi altra giornata dedicata alle bellezze: saranno aperti i siti di ieri più anche Villa Bernetti e Casa Lussu a Fermo e Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. Rossella Falzetta, capo della Delegazione Fai di Fermo: «Di tutte le edizioni delle Giornate Fai di Primavera, questa è quella più carica di calore», ha detto.

Il capoluogo

Nel capoluogo di provincia accoglieranno turisti e visitatori tre dimore storiche, testimoni, nel nostro territorio, della vita, delle opere, del passaggio di personaggi illustri le cui vite si sono dipanate tra arte e amore per i nostri panorami. Si parte con Villa Bernetti, la splendida dimora ottocentesca appartenuta al Cardinale Bernetti e situata in contrada Montone. Oggi di proprietà della contessa Carla Marcatili, nipote del cardinale fondatore, è un’abitazione privata ed è visitabile eccezionalmente per le Giornate Fai di Primavera oggi con orario 10-18, per i soli iscritti Fai. In zona Paludi sorge invece Villa Salvadori, che oggi dalle 10 alle 18 aprirà le porte di quella che fu la casa di Joyce ed Emilio Lussu, voci di spicco dell’orizzonte culturale legato al mondo della Resistenza e del secondo dopoguerra.

Per concludere il quadro delle aperture fermane, la casa appartenuta al fotografo milanese Mario Dondero, che aveva scelto Fermo come meta delle sue vacanze estive, da spendere tra le mura della dimora in vicolo Zara, in pieno centro storico. La struttura, dopo l’apertura di ieri, è visitabile sia anche oggi con orario continuato dalle 10 alle 18. L’orario di apertura dei Musei della città si estenderà oltre le canoniche 18, per permettere a chiunque raggiungerà Fermo per questo evento di godere a pieno della straordinaria offerta culturale fermana. Un cartellone quantomai ricco che tocca anche Porto San Giorgio, con l’apertura di Villa Bonaparte, prevista per la sola giornata di oggi dalle 10 alle 18.

Un deciso balzo in avanti nel tempo è quello che assicura la visita alla Centrale Idroelettrica di Pedaso, aperta anche ieri e letteralmente presa d’assalto. Oggi il bis. Chiude l’elenco la prestigiosa apertura di Petritoli: palazzo Mannocchi, in pieno centro storico, visitabile eccezionalmente e per la prima volta in assoluto nella sua storia di dimora privata. Ieri e oggi dalle 10 alle 18, sarà possibile conoscerne la struttura completa con le stanze, le cucine, i camminamenti, le terrazze panoramiche e l'ampia corte che circonda la dimora.