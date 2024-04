La Cultura del Ben-Essere a Ca' Virginia: una settimana di proposte e workshop tra yoga, bike, storia e sostenibilità

La Cultura del Ben-Essere a Ca’Virginia Country House & Wellness Ca’ Virginia Country House & Wellness nasce nel 2004 per volontà della Famiglia Rossi, come Progetto di recupero del Patrimonio Rurale del luogo e valorizzazione del territorio, in cui l’omonima azienda agricola trova origine fin dai primi del XV secolo. Siamo a Borgo Massano, nel Comune di Montecalvo in Foglia, un territorio che affonda le sue radici nella storia del Montefeltro, ma anche nella ruralità, concetto nel quale sono definiti quegli spazi geografici, culturali e sociali del mondo contadino, cioè proprio di chi ama e si prende cura del territorio.

La ruralità è un valore che richiama la necessaria sostenibilità dei luoghi, del territorio e dell’individuo, naturalmente in equilibrio con l’ambiente e con sé stesso; individuo, turista, oggi Viaggiatore, che sempre di più, è alla ricerca di benessere, inteso come cultura dello stare bene, del sentirsi bene, con sé stessi, in primis, e con gli altri. In tutto questo, il luogo svolge un ruolo fondamentale: diviene protagonista ed assume un carattere distintivo! È fondamentale preservare il territorio ed i luoghi come risorsa per oggi e per il futuro delle nostre generazioni.

Pesaro Capitale della Cultura 2024

Ca’ Virginia Country House & Wellness in occasione della settimana di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, pone l’individuo - Viaggiatore al centro della Cultura del ben-essere, che viene intesa come attività, pratiche e rituali che favoriscono in modo naturale la ritrovata condizione psico-fisica di stare bene e sentirsi bene, la consapevolezza di sé stessi favorita dal contatto e dalla riscoperta dell’ambiente della natura e del territorio. Sempre di più le discipline Olistiche stanno diventando una risposta concreta.

Ognuno di noi deve imparare a sapersi ascoltare e conoscere meglio.

Tutte le attività pratiche e discipline proposte a Ca’ Virginia Country House & Wellness, mirano proprio a questo: ad accompagnare i nostri Ospiti in un percorso educativo volto a creare cultura di ascolto introspettivo e consapevolezza, finalizzati allo stare bene.

Incontro e workshop fino al 7 aprile

Nella settimana dall’1 al 7 aprile ci saranno incontri e work-shop che offriranno l’opportunità di scoprire meglio questi aspetti; attività en-plein-air di avvicinamento allo yoga, rilassamento e riequilibrio tra mente e corpo, sul prato, direttamente a contatto con la natura. Ca’ Virginia è anche bike-hotel dal 2009 perché crediamo che la bicicletta sia una risposta concreta a tutti questi argomenti: scoperta del territorio, sostenibilità, ricerca del Ben-Essere, senza dimenticare la libertà che ci regala una pedalata.

Sabato 6 aprile escursioni guidate in e-bike

Per questo sabato 6 aprile sono in programma escursioni Guidate in e-bike alla scoperta dei meravigliosi “calanchi” e di Montecalvo con la narrazione della storica “Battaglia della Pieve” tra Il Duca Federico e Sigismondo Malatesta, perché sì! Proprio questo territorio è stato teatro di contesa. Al rientro dall’escursione avremo modo di esplorare e conoscere anche l’offerta enogastronomica del territorio con un “aperitivo del cicloturista” a km0 e di prodotti DOP. E voi come ve la immaginate la cultura del ben-essere nel nostro territorio? Venite a scoprirla a Montecalvo dal 1 al 7 aprile.