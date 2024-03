FERMO Due anni di reclusione e 1.100 euro di multa per il ladro seriale. Si è chiuso con un patteggiamento il processo nei confronti di C.M.B., un 28enne di origini romene, responsabile di una lunga serie di reati, con un modus operando replicato a ripetizione, cambiando solo la vittima e la tipologia di articoli rubati.

APPROFONDIMENTI COSA E' SUCCESSO Ruba le casse acustiche dalla chiesa: le suore inseguono il ladro e riprendono la refurtiva



L’udienza



L’imputato era difeso dall’avvocato Giuliano Giordani. Presenti in aula anche alcune delle persone derubate negli ultimi due anni. Al giovane sono contestati furti di vario genere, tra biciclette elettriche, telefonini iPhone e capi di abbigliamento. Una delle persone depredate si è costituita nel processo, assistita dall’avvocato Rossano Romagnoli. Il giudice per l’udienza preliminare, Teresina Pepe, alla presenza del Pm, ha letto la sentenza di condanna in aula. Il condannato si trovava già agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Già noto alle forze dell’ordine per altri reati, l’estate scorsa aveva colpito a raffica, concentrandosi in particolare tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. A parte un cellulare rubato a febbraio dell’anno scorso, ha concentrato la sua attività nei mesi estivi. La sua preda preferita erano i venditori online. Ha risposto ad una serie di annunci su Marketplace di Facebook, fingendosi interessato ad acquistare dei cellulari e dei monopattini. Agli appuntamenti, in bar e piazze, fingeva di voler mostrare la merce alla fidanzata o alla madre e, una volta impossessatosi dell’oggetto, si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce.



Il particolare



In un caso ha prelevato una bicicletta elettrica del valore di 3mila euro da una piazza sangiorgese. Nel Comune rivierasco ha tentato anche di derubare uno chalet, tagliando una tenda per poi introdursi nel locale, ma ha dovuto desistere per l’attivazione del sistema di allarme. Due i furti in noti negozi di abbigliamento, dove ha rubato indumenti e borse per 2.500 euro di valore.