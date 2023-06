FERMO - Insoddisfatta dell’intervento di rinoplastica effettuato dal chirurgo, lo ha bersagliato per mesi di messaggi e video sul numero privato, fino a portarlo a denunciare l’accaduto, per lo stato d’ansia provocato dalla situazione. È l’ultimo episodio di ammonimento erogato dal questore di Fermo per condotte moleste. Protagonista una donna di 42 anni, che si era rivolta al professionista per un intervento al naso. Il risultato dell’operazione, però, ha deluso la paziente, che da quel momento ha iniziato ad inviare un numero abnorme di messaggi al medico, alcuni dei quali con un contenuto denigratorio ed offensivo.



I dubbi



Sulle prime battute il chirurgo non ha dato troppo peso all’accaduto, ma considerato che l’invio è proseguito senza interruzione per alcuni mesi, si è trovato a fronteggiare uno stato di preoccupazione costante, che lo ha spinto a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il questore Rosa Romano (tra l’altro in procinto di lasciare Fermo), esaminato il caso e la mole di messaggi inviati dalla donna, le ha comminato un ammonimento.



La costa



Provvedimento analogo è stato erogato a Porto San Giorgio nei confronti di un uomo, per le telefonate di lunga durata effettuate ad una collega, in cui scaricava le sue frustrazioni. Il comportamento si è fatto via via più fastidioso, con innumerevoli messaggi, alcuni anche minacciosi, insieme a ripetute telefonate al numero della ditta dove la vittima prestava la sua attività. Entrambe le persone finite sotto la lente della polizia di Stato, oltre all’ammonimento, sono state invitate ad intraprendere un percorso di recupero psicologico, come previsto dal protocollo Zeus. La Questura di Fermo rimarca l’impegno costante a tutela delle vittime di maltrattamenti. In questa prima metà del 2023, gli ammonimenti firmati dal questore sono stati ad oggi 18.