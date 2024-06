FERMO - Aziende del settore moda in sofferenza. Il grido d’allarme è stato lanciato nelle scorse settimane anche dalle associazioni di categoria che hanno messo in luce il calo delle imprese e le difficoltà legate all’aumento conseguente della cassa integrazione. Il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti sta muovendo i suoi passi a Palazzo Leopardi.



La crisi

«La crisi del settore moda e il conseguente allarme lanciato dalle associazioni di categoria non possono essere più ignorati dalla Regione Marche - spiega - . Per questo ho presentato un’interrogazione a risposta immediata, che verrà discussa in consiglio regionale martedì prossimo, per sollecitare la giunta regionale ad assumere urgenti provvedimenti a tutela di questo comparto strategico per l’economia dei nostri territori, messo in difficoltà dal sempre più incerto contesto internazionale e dal rincaro sia delle materie prime che dei costi dell’energia». Cesetti aggiunge: «Specie in una realtà come quella della provincia di Fermo il settore pelli-calzaturiero, uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, è stato completamente abbandonato al proprio destino, nonostante l’istituzione di un apposito ministero dedicato alle eccellenze artigianali nazionali. E’ grave che le istituzioni, come ci segnalano tanti piccoli imprenditori che lavorano conto terzi per le case di moda, propongano come unica soluzione il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti. Gli ammortizzatori sociali, pur fondamentali, non possono costituire la sola risposta a una situazione che sta raggiungendo il punto di non ritorno. Anche perché se è vero che i magazzini sono pieni fino a settembre a causa della mancanza di ordini, le risorse a disposizione per la cassa integrazione non sono sufficienti a coprire l’intero periodo. Senza una visione strategica dell’economia, di cui il centrodestra è completamente privo, e in assenza di interventi strutturali, rischiamo una crisi irreversibile».