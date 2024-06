ANCONA - Ancora un tentativo di attacco hacker, stavolta indirizzato ai sistemi della Regione Marche. I disagi hanno però riguardato anche il Cup, già flagellato dal tentativo di incursione dello scorso 19 maggio. «Per motivi di sicurezza informatica sono state applicate delle misure di contenimento che hanno dovuto interrompere per qualche ora l’accesso ai sistemi come quello delle ricette dematerializzate» ha spiegato la professoressa Flavia Carle, direttore dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche.

Confermate, dunque, le molte segnalazioni arrivate ieri alla redazione del Corriere Adriatico e relative al malfunzionamento del Centro unico per le prenotazioni.

La seconda linea

Tra le testimonianze, anche quella di chi ha passato in attesa tra telefono e pc più di un’ora e senza poter concludere nulla. Anche riuscendo a parlare con gli operatori, infatti, il blocco dei sistemi impediva agli addetti di interagire con lo strumento per le prenotazioni. Ma «alle chiamate con il nuovo numero i cittadini hanno trovato risposta» assicura la professoressa Carle. Annunciata martedì, la nuova linea telefonica (in parallelo a quella già attiva) era stata voluta perché «era da un po’ che la gente si lamentava di trovare sempre occupato ed abbiamo voluto predisporre un canale in più» spiega la direttrice. Alcuni problemi, però, sono stati riscontrati su entrambi i numeri, vecchio e nuovo. Abbiamo provato anche noi ed effettivamente, in alcuni momenti, la chiamata nemmeno partiva ed il telefono restituiva il messaggio “non disponibile”. Tornando all’attacco hacker, i malviventi «non sono riusciti ad entrare». Dati al sicuro, insomma. Anche se l’intero sistema informatico - email comprese - è andato in quarantena per permettere ai tecnici di verificare che non vi sia stata alcuna intrusione. «Come quando torni a casa e trovi la porta non serrata a chiave. Anche se è chiusa, un controllo per verificare che non ci sia nessuno dentro lo fai comunque» è l’analogia offerta da Carle.

L’obiettivo

Ma perché questo accanimento sul sistema informatico regionale? Di quali dati preziosi sono a caccia gli hacker? Pare assurdo ma potrebbe esserci di mezzo il G7 Salute di ottobre, ad Ancona. «La polizia ci ha spiegato che più ci avvicineremo a quella data e più il rischio aumenterà» racconta la direttrice. Una vetrina internazionale che fa gola ai ladri della rete. «È come il Giubileo a Roma, la sicurezza è alle stelle» fa la professoressa. Ecco perché «stiamo procedendo a mettere in campo diverse azioni informatiche». Soprattutto firewall, degli schermi virtuali che rendono più complicato l’accesso ai malintenzionati. Perché anche online non si sfugge dal fatto che non esistono caveau impenetrabili. Ma «se un ladro vede che a casa hai la porta blindata, forse va a cercarne un’altra più facile da aprire». Impedire che qualcuno tenti di entrare resta però un miraggio. «I tentativi ci possono essere ma l’importante è evitare il blocco dei sistemi o il danneggiamento dei dati. Immagini cosa succederebbe se riuscissero ad entrare nel sistema di radiologia…» avverte la professoressa. Per attrezzarsi ci «vuole del tempo». E non è detto che quanto successo ieri non possa accadere nuovamente. «Ovviamente spero che non succeda ma non ho la sfera di cristallo» mette le mani avanti Carle. La speranza è che i Lupin digitali trovino il loro ispettore Zenigata cibernetico a dargli filo da torcere.