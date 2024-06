MONTE URANO Entro la fine del mese verrà convocato il primo consiglio comunale del mandato elettorale 2024-2029. Durante questa adunata ci sarà l’insediamento ufficiale della nuova giunta. Il neo sindaco Andrea Leoni ha avviato le consultazioni con il suo gruppo per incrociare le preferenze ottenute alle elezioni con le competenze e le disponibilità di ognuno.



Gli assessori

Sembra certo che la giunta avrà due assessori uomini e due donne. Per gli uomini i più papabili sono Marco Marziali, che potrebbe essere designato come vice sindaco, e Massimo Mazzaferro. Ma occorre tenere conto anche delle 192 preferenze ottenute da Mirko Steca che potrebbe essere un candidato al ruolo di presidente del consiglio comunale. Per gli assessorati rosa, sempre guardando le preferenze, sono in lizza Eleonora Ferracuti, Letizia Zaccari e Francesca Barchetta. Dipenderà poi dalle disponibilità di ognuna di loro. La consigliere comunale uscente Martina Susino viene data come possibile candidata al ruolo di presidente del consiglio comunale. «Stiamo dialogando come abbiamo sempre fatto durante la campagna elettorale per valutare le varie soluzioni. Non abbiamo fretta ma vogliamo prendere la migliore decisione possibile per il paese. Nella mia idea di gruppo anche i consiglieri comunali che non diventeranno assessori sono altrettanto importanti e verranno coinvolti nelle decisioni» afferma il sindaco Andrea Leoni. Che non si sbilancia sui nomi ma anzi avverte la possibilità di sorprese. Durante questi primi giorni del proprio mandato, Leoni sta prendendo confidenza con la macchina amministrativa. Ed è chiamato a affrontare i problemi di estrema urgenza, la cui soluzione non può essere rimandata. Sono giorni piuttosto intensi per tutti i componenti della lista Cambiamo Insieme che vuole partire col piede giusto.