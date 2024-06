FERMO Portano a Roma le indagini della Digos della Questura di Fermo sulla sede della Lega che era stata imbrattata lo scorso mese di aprile. La polizia ha passato al vaglio i vari sistemi di videosorveglianza, comprese le telecamere Ocr che controllano le targhe delle auto, e alla fine hanno scovato e denunciato l’autore.

Le provenienze

Si tratta, come rimarcano dalla Questura, di un esponente dell’area antagonista capitolina, peraltro non nuovo a questi episodi. La sede era stata imbrattata con l’utilizzo di una bomboletta spray di colore rosso con la quale erano state realizzate alcune scritte sulla vetrata, sulla saracinesca e sui muri esterni, tra le quali era evidenziata la simbologia tipica dell'area antagonista di estrema sinistra.

L’autore è stato segnalato in Procura per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il raid vandalico aveva fatto seguito a quello avvenuto nel 2022: nell’ingresso di via Mazzini, in pieno centro di Fermo, erano comparsi simboli anarchici e scritte offensive fatte e firmate appunto da “Antifa Roma”. C’era stata subito la denuncia alle forze dell’ordine da parte del segretario provinciale Alan Petrini, mentre il caso aveva sollevato anche la protesta della segretaria Giorgia Latini e del vice vicario Mauro Lucentini, i quali avevano ricordato come la Lega sia un partito di «forte connotazione democratica, tanto che rivendica da sempre l’autodeterminazione dei territori: a maggior ragione, dunque, gesti del genere non possono passare sotto silenzio».

La posizione

«Imbrattare la sede della Lega non è solo un atto vandalico, ma un oltraggio alla democrazia e alla libertà di pensiero», avevano detto a loro volta lo stesso Petrini e il segretario comunale Lorenzo Giacobbi, rimarcando come la politica sia fatta di dialogo e di confronto e non di raid vandalici nella notte.