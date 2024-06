FERMO Il numero di studenti interessati a frequentare il Conservatorio Pergolesi di Fermo è in crescita rispetto allo scorso anno. Nel 2023 fu organizzata un’unica sessione di ammissione, quest’anno due, che accoglieranno gli aspiranti studenti dell’anno accademico 2024/2025. «Il numero di chi ha fatto domanda – commenta il direttore Piero Di Egidio - è soddisfacente in un trend nazionale che segna il calo. Questo anche rispetto a un numero importante di studenti che ha conseguito la laurea: è un dato positivo». C’è da dire che per ora non si sa il numero esatto di tutti coloro che faranno l’esame di ammissione, perché sono due le sessioni che si faranno, si diceva.

La divisione

«Per la prima – spiega Di Egidio – le iscrizioni sono chiuse e hanno riguardato gli accademici. Ma ci sono alcuni che già hanno fatto domanda, chiedendo di fare l’esame di ammissione nella sessione di settembre. Nella seconda parte parteciperanno, oltre agli accademici, anche coloro che sono interessati ai corsi base e propedeutici. Al momento questi numeri parlano di un aumento rispetto allo scorso anno». Cresce, quindi, il Conservatorio di Fermo, con gli studenti che sono sempre più interessati a frequentare questa istituzione di alta formazione musicale.

Un’istituzione che punta a crescere anche nell’offerta formativa. Sono tre, infatti, i corsi per i quali il Pergolesi aspetta le rispettive autorizzazioni ministeriali come spiega Di Egidio: «Il biennio di eufonio, ma anche la composizione jazz e direzione d’orchestra. In quest’ultimo caso, in particolare, l’investimento del Conservatorio è importante, anche in termini di risorse umane. Aprire le porte all’insegnamento della direzione di orchestra significa salire di livello, aggiungere un tassello importante per un’istituzione medio/piccola». Un insegnamento, quest’ultimo, che è più facile trovare in Conservatori di grandi dimensioni. Intanto in attesa di accogliere i futuri nuovi allievi, il Conservatorio continua la collaborazione con la città in cui dimostra di essere molto integrato. Dopo aver partecipato alla festa della polizia locale, lo scorso mese di maggio, tra le ultime iniziative a cui ha preso parte, c’è stata “Una storia colorata”, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Da Vinci Ungaretti.

Lo spazio

Si tratta di uno spettacolo tenuto al teatro dell’Aquila, al quale ha partecipato l’orchestra degli studenti del Conservatorio, diretta dal maestro Lorenzo Piloni. La particolarità? Un’operina musicale composta per la serata finale del progetto “Musica, Maestro!”, con il coro dei bambini della scuola primaria “Ponte Ete”. «Adesso saremo pronti a collaborare ancora con il Comune, parteciperemo alla rassegna Fermo sui libri», aggiunge Di Egidio. Ma la presenza delle note dei musicisti del Conservatorio in città non si ferma e il 29 novembre prossimo, al teatro dell’Aquila, ci sarà il concerto del Premio delle Arti, riservato agli studenti iscritti alle Istituzioni ed ai corsi accreditati dell'Alta Formazione Musicale.

«Un premio importante – spiega in conclusione il direttore –. Il Ministero ci ha concesso di organizzare il premio per “Canto e musica vocale da camera”. Nella serata al teatro dell’Aquila ci saranno i nostri migliori studenti, già selezionati. Fermo è una delle 10 istituzioni su 110 ad aver avuto l’accreditamento. Il canto e il piano, quest’ultimo bando assegnato a Cosenza, sono i due principali bandi».