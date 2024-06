Ancona, tragica scoperta: precipita dalle mura e muore dopo un volo di quindici metri

ANCONA - Scoperta choc questa mattina (13 giugno) a Capodimonte, centro di Ancona: il cadavere di un uomo è stato trovato, immerso nella vegetazione, da un passante che si era affacciato al parapetto di via Sanzio per ammirare il panorama che dà sul golfo e sulla Mole Vanvitelliana. Il corpo è di un 70enne anconetano che sarebbe precipitato dalle mura e sarebbe morto dopo un volo di una quindicina di metri.

LEGGI ANCHE: Temporali e grandine che sembra neve nelle Marche: strade allagate e disagi. Ecco dove

L'intervento e la scoperta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri , che hanno chiuso un tratto di strada per effettuare le indagini e recuperare il cadavere. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata questa mattina dai familiari, dopo che l’uomo, ieri sera, non era rientrato in casa. Potrebbe essersi trattato di un incidente o, più probabilmente secondo gli investigatori, di un gesto volontario.