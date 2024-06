Gli Exempla, genere letterario in voga nel Medioevo, erano racconti che miravano sia all’insegnare che al divertire. Da quella tradizione, facendo un salto temporale fino a oggi, sono stati scelti come tema per l’edizione numero 9 della rassegna Fermo sui libri, che si tiene da venerdì, 14 giugno, al 7 agosto. Sono otto gli ospiti di questa edizione voluta dal Comune con la direzione artistica di Oriana Salvucci.

Gli interrogativi

«Partendo dagli Exempla – commenta Salvucci – ed essendo all’inizio del terzo millennio lo scopo è suscitare interrogativi, delle domande su quelli che sono i modelli da seguire, le virtù civili da coltivare, gli ideali condivisi che fanno quel senso di comunità che si è andato perdendo. Non è un discorso focalizzato sul passato, ma una contesa sul presente e un confronto di progetti sul futuro».

Tutto questo si snoderà con le otto serate, a cominciare dalla prima, venerdì prossimo, 14 giugno, quando in piazza del Popolo ci sarà Serena Dandini con “La vendetta delle Muse”, una riflessione che parte dal suo ultimo volume nel quale le donne non sono più oggetto della storia, ma artefici del proprio destino. “La storia del mondo”, vista non solo con gli occhi del passato ma anche con quelli del futuro, sarà raccontata da Giordano Bruno Guerri, il 27 giugno, in piazzale Azzolino, dove il 3 luglio arriverà Luca Sommi. Sommi farà un intervento su “La più bella, perché difendere la Costituzione”.

Le riflessioni

Stessa location per la nuova fatica letteraria di Barbara Alberti “Tremate, tremate le streghe son tornate”. «Si tratta – spiega Salvucci nella presentazione – di un intervento che sembra un grido di battaglia». Aldo Cazzullo è il quinto autore che arriverà sempre a piazzale Azzolino, il 7 luglio, per parlare di “Quando eravamo padroni del mondo. Roma: l’impero infinito”, dalla letteratura alla storia, passando per le origini comuni dell’impero romano. “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole”, è il titolo dell’intervento di Vera Gheno, che arriverà il 9 luglio (piazzale Azzolino). «Gheno – così la presenta la direttrice artistica – è un’abile linguista, lei dice che il linguaggio chiama le cose alla vita. Dopo di lei, il 28 luglio arriverà la mente sopraffina di Maurizio Ferraris». Quest’ultimo, filosofo, accademico e allievo di Gianni Vattimo e Jacques Derrida, nella chiesa di San Filippo, evidenzierà come “L’imbecillità è una cosa seria”. In forse, per alcuni problemi, l’ultimo ospite, Donatella Di Cesare, con “Democrazia e anarchia” (7 agosto).

I commenti

Non solo autori famosi, perché, con la collaborazione della biblioteca Romolo Spezioli, in alcuni venerdì estivi, in piazza del Popolo, terneranno gli appuntamenti con gli scrittori marchigiani. Inoltre, il giovedì, annuncia la direttrice Maria Chiara Leonori, ci saranno «laboratori per i ragazzi, sul tema Exempla: penso a vignette su storie, vizi e virtù della parte storica della biblioteca. Vignette da colorare». In attesa degli appuntamenti, tutti alle ore 21,15, tranne Cazzullo alle ore 18, ci sarà della musica a cura del Conservatorio al quale vanno, chiude l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei, «i miei ringraziamenti, come alla Fondazione Carifermo per il sostegno di questa rassegna che la biblioteca ha curato e portato avanti fin dall’inizio».