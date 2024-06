FERMO Le Marche sono pronte a fare “Marameo”. Parte questo weekend il programma marchigiano del festival italiano di teatro per bambini e ragazzi, Marameo. Il festival si svolgerà, non solo nella nostra regione, ma anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia. A coordinare il festival nelle sei regioni è il fermano Marco Renzi che, insieme a Luigi Piga e Giuseppe Nuciari, è il direttore artistico del festival marchigiano.

Il premio

Nelle Marche si parte il 16 giugno e si va avanti fino a settembre. Il primo comune marchigiano coinvolto sarà infatti Montegranaro che, proprio da domenica e fino a martedì, propone il premio Otello Sarzi, nell’ambito del Veregra Children. «Il premio Otello Sarzi – spiega Renzi – è alla 30esima edizione e coinvolge giovani compagnie di teatro ragazzi italiano, con il premio speciale al teatro di figura». A Montegranaro ci saranno 12 dei 50 spettacoli del festival. Quattro per ogni giorno, in diverse location (teatro La Perla, Campo dei Tigli, anfiteatro Largo Conti), alle 16,30, 17,30, 18,30 e 21,30. C’è anche un altro spettacolo, alle 15,30 di lunedì 17, nella sala consiliare del Comune. “Fagiolino e il principe rosso”, questo il titolo che è fuori concorso, a cura di Isabelle Roth di Reggio Emilia, è un omaggio a Otello Sarzi. Dopo Montegranaro, il primo spettacolo sarà a Montegiorgio con la sua rassegna “Parchi da favola”, che nei martedì di luglio porterà il teatro per famiglie nei parchi della città. Il primo sarà quello di via Archimede che il 2 luglio ospiterà “Lo scienziato e La s.VAMP.ita” dei torinesi Pink Mary e dott. Stock. Parte a luglio anche Fermo che racconterà le sue “Favole e stelle” il 3, 10, 17 e 24 luglio e 21 e 28 agosto, in piazza del Popolo. Si comincia con i “Tre porcellini” di Panta Rei di Vicenza, il 3 luglio.

Le new entry

«Quest’anno – dice Renzi – ci saranno tutti i comuni dell’Unione Vallata del Tronto, con la rassegna “Colline a Vapore”». Primo comune a partire quello di Castel di Lama, nel piazzale del Comune, con la pièce de La Contrada di Trieste dal titolo “Biancaneve, non aprite quella porta” in scena il 9 luglio. L’inizio di Civitanova Marche con la sua “Estate da Favola” è in programma l’11 luglio, quando in scena ci sarà il “Mistero al Museo” de Gli Alcuni di Treviso, all’anfiteatro Fontespina. Spettacoli anche il 18 e 25 luglio. Le “Fiabe al parco” saranno raccontate a San Benedetto del Tronto, comune new entry nella rete, che le narrerà il 12 luglio, il 2, 23 e 27 agosto, il 3 settembre. Il 12 luglio, al piazzale della Libertà nel quartiere Ponterotto il teatro Bertolt Brecht di Formia racconterà “Pinocchio”. In piazza Matteotti, a Porto San Giuorgio il 2, 9 e 16 agosto, i bambini e i ragazzi ascolteranno “Un mare di Favole”. «Questo è il Marameo Marche - conclude Renzi - ma l’ultimo atto del Marameo festival sarà con i teatri senza frontiere. Dopo l’Ucraina dello scorso anno, porteremo spettacoli e laboratori in Zambia, a Lusaka».