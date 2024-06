ASCOLI - Mentre nel Fermano pioggia e grandine stanno crando una certa apprensione, pochi km a sud il problema è di tutt'altro tenore. La società Ciip, infatti, ha comunicato i provvedimenti relativi alla Crisi idrica nel Piceno, giunta al livello di allrme codice rosso terzo stadio. E tra questi spiccano lo spegnimento delle fontane pubbliche e lo stop al riempimento delle piscine, private e commerciali, dal prossimo 20 giungo.

La situazione e i provvedimenti

"In merito ai quantitativi - spiega infatti la Ciip - emunti sia dalle sorgenti che dagli impianti di soccorso si rileva che il totale ad oggi prelevato è pari a circa 820 l/s con una riduzione delle portate erogate dalle sorgenti principali, rispetto allo stesso periodo del 2023, di circa 200I/s. Le azioni che il Gestore sta attuando o attuerà a breve sono le seguenti: Utilizzo di tutti gli impianti di soccorso in funzione della richiesta della rete con un graduale aumento delle portate fino al massimo della loro potenzialità; Richiesta di attivazione delle interconnessioni acquedottistiche tra la CIIP Spa e il gestore dell'ATO 4 "Tennacola Spa"; Mantenimento della chiusura di tutte le fontane pubbliche ad eccezione di quelle strettamente necessarie per l'effettuazione dei prelievi di controllo da parte delle autorità preposte. Data la precaria situazione dell'approvvigionamento è necessario ed urgente sensibilizzare l'utenza al contenimento dei consumi, chiedendo a tutte le Amministrazioni Comunali la pubblicazione di idonea Ordinanza Sindacale raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico - potabili, specificando che: "utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l'acqua potabile, sono proibiti. Ai trasgressori potranno essere comminate le sanzioni normativamente previste". Si richiede inoltre alla Polizia Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa idrica e di applicare ai trasgressori le sanzioni normativamente previste. In merito agli utilizzi non essenziali, si comunica che, a partire da giovedì 20 Giugno la CIIP Spa non autorizzerà più i riempimenti delle piscine sia a uso privato che commerciale: si chiede di sensibilizzare l'utenza e informarla in merito a suddetta scadenza. Tutto ciò premesso, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP spa chiede alla cittadinanza tutta, agli Uffici pubblici, all'utenza commerciale, produttiva e sanitaria, di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti di autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, di installare impianti ex-novo ed essere pronti alla loro attivazione. Sulla base degli attuali valori delle portate disponibili e considerando il netto aumento dei consumi di utenza soprattutto nelle zone a più alta vocazione turistica nei mesi di Luglio e Agosto, si teme che nel breve-medio periodo si possa ricorrere al razionamento della risorsa idrica distribuita tramite la chiusura di una serie di serbatoi in ore notturne. Qualora la CIIP spa fosse costretta ad adottare, come "estrema ratio" perché assolutamente necessaria, la misura del razionamento della risorsa idrica potabile tramite chiusura notturna dei serbatoi, informerà adeguatamente e con congruo anticipo gli Enti Istituzionali, di controllo, gli organi di stampa, le attività pubbliche, commerciali, produttive e sanitarie con comunicazioni dirette, puntuali e specifiche".