FERMO Furti in luoghi piuttosto insoliti, gli ultimi che hanno visto impegnati i carabinieri del comando provinciale fermano negli ultimi giorni. È stato individuato, dopo un articolato lavoro di indagine, il ladro dell’ippodromo. I militari di Montegiorgio sono infatti arrivati ad un primo importante risultato riguardo al furto avvenuto al San Paolo.



La denuncia

È stato denunciato un giovane di 23 anni, residente nel teramano. Si era introdotto all’ippodromo trafugando diversi materiali, tra cui delle selle di valore consistente. I militari sono al lavoro per individuare gli altri due soggetti che hanno agito con lui, l’identificazione è ancora in corso e si cercherà, risalendo a contatti e frequentazioni della persona fermata, di risalire anche ai suoi complici. Preziosi i filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica, che hanno consentito di accertare l’identità di uno dei malviventi. Risolto anche un altro furto, sempre a cura della compagnia montegiorgese. Due cittadini romeni sono ritenuti responsabili in concorso del furto in un’isola ecologica di Magliano di Tenna, da cui era stato asportato materiale ferroso.

L’assalto

Passando a Montegranaro, i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del radiomobile della compagnia di Fermo, si sono precipitati nelle scorse settimane al calzaturificio Ely Factory, dove era scattato l’impianto d’allarme. Colto in flagrante un pregiudicato foggiano di 40 anni, col volto travisato, in azione insieme ad altre due persone che poi sono riuscite a dileguarsi, sfuggendo alle forze dell’ordine. Il tentativo di furto all’azienda è stato comunque prontamente sventato. Sul posto sono state trovate e sequestrate torce ed altri materiali idonei allo scasso. Il ladro è stato arrestato in flagranza di tentato furto. Proseguono le indagini dell’Arma dei carabinieri, per cercare di dare un volto agli altri due complici. Dal comando provinciale si sottolinea il fondamentale lavoro svolto dai carabinieri montegranaresi, risultato decisivo per individuare i responsabili del colpo non perfezionato e insistono sull’importanza che i cittadini collaborino con la segnalazione di ogni episodio sospetto, facilitando così la rapidità ed efficacia degli interventi da parte delle pattuglie.