FERMO Ancora droga e ancora denunce dei carabinieri per cercare di frenare lo spaccio, sempre più diffuso lungo la costa nord ma con clienti che arrivano ormai da ovunque. Il caso più eclatante a Sant’Elpidio a Mare dove i militari dell’Arma hanno identificato un pusher, grazie anche all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, denunciando per spaccio un 24enne marocchino che qualche giorno prima, nel corso di alcuni controlli, alla vista dei carabinieri si era dato alla fuga abbandonando un giubbetto nel quale erano poi stati trovati circa 30 grammi di cocaina, confezionata in involucri termosaldati e quindi pronti per la vendita.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sohaib, l’Appello è stato fissato al 26 giugno: l’estradizione dopo il processo IL CONCORSO Progetto Gaia, crescono le adesioni all’evento. La Tombolini Motor Company di Porto San Giorgio consegnerà il premio speciale a Rocca Tiepolo

Il territorio

Non si tratta dell’unica operazione legata alla droga. I militari della stazione di Porto San Giorgio, nell’ambito di un servizio effettuato proprio per arginare lo spaccio, hanno segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti un 30enne del Maceratese che, sottoposto a un controllo in territorio di Fermo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga, sempre cocaina. A Porto Sant’Elpidio, inoltre, i militarti della stazione hanno segnalato un 20enne che era stato fermato e controllato mentre si trovata in auto e aveva con sé alcuni grammi di hashish.

Per tornare a Porto San Giorgio, poi, i carabinieri hanno segnalato per uso personale di stupefacenti un 36enne trovato in possesso di cocaina, mentre a Sant’Elpidio a Mare i carabinieri hanno segnalato un altro 20enne, in questo caso residente a Monte Urano, controllato alla guida della sua auto e trovato a sua volta in possesso di alcuni grammi di hashish. In tutto cinque casi con quattro segnalazioni alla Prefettura e una denuncia nei confronti del nordafricano che aveva gettato il giubbetto con la droga. Droga che continua a circolare in maniera massiccia: preoccupa in particolare la diffusione della cocaina, un tempo considerata la droga per ricchi ma oggi, a quanto pare, diffusa in maniera trasversale.