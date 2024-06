PORTO SANT'ELPIDIO - Un'anziana colta da malore portata via con l'ambulanza, gente in strada con secchi e scope in mano per spazzare l'acqua dalle case. Danni. Un pomeriggio di paura in centro a Porto Sant'Elpidio. «Una roba così - commentano i più anziani - non si vedeva dall'alluvione del 1956». E' successo tutto in pochi minuti, prima la grandinata che ha imbiancato le strade, poi una piccola pausa. Quindi il disastro. Le strade sembravano ricoperte di neve, l'acqua ha iniziato a salire allagando prima le strade e poi le case a piano a terra. Quindi bar e negozi. I sottopassaggi ferroviari del centro, di via Belgio e dell'Holiday si sono subito trasformati in laghi dove galleggiavano i bidoni dell'immondizia.



l bilancio



«Per fortuna - commenta Riccardo Laudi del bar Laudi - il mio locale ha due entrate, una verso via Principe Umberto e l'altra verso via IV Novembre. L'acqua entrava da un lato e usciva dall'altro. Ma i problemi ci sono stati. E tanti». Lui come gli altri si è armato di scope e stracci per cercare di mandar via l'acqua, a mano a mano si sono sentite le prime sirene in arrivo di vigili del fuoco e Croce Verde. Sul posto la polizia locale. La gente se la prende con tombini e caditoie, c'è chi si attrezza per aprire un varco. Camminare per le strade del Borgo Marinaro, la zona più colpita insieme a Marina Picena, è un'avventura. «Visto? Quest'inverno niente neve e adesso, a giugno, è tutto bianco», dicono. «I pellami che erano a terra - commenta Rachele Rotili di Zinco - sono stati danneggiati. Aspettiamo i vigili del fuoco». Via Roma e via Principe Umberto sono le più danneggiate, mentre la Statale si trasforma in un serpentone di auto. Le case del Borgo Marinaro sono invase dall'acqua, una donna è sull'uscio in lacrime: «Ci mancava solo questa», dice. C'è chi cerca di consolarla. «Si è allagata anche casa mia, ma c'è a chi è andata peggio», commenta Francesco Diomedi mentre cerca di spazzare via l'acqua accanto al portone. Sui social scoppia la polemica: colpa del Comune, colpa dell'acqua, mai vista così tanta. Luca Capponi, dei Sapori del Borgo, la rosticceria di via Leopardi, soccorre una coppia di anziani: «Sono miei vicini e sono andato ad aiutarli - dice -: nemmeno i vigili del fuoco potevano intervenire perché l’acqua era alta mezzo metro. Io con l’aspira-liquidi ho riempito tanti secchi che ho perso il conto. Avevano l’acqua fino alle gambe: la casa è inagibile, è sotto il livello del mare come tutte le casette dei pescatori. Una cosa che non si era mai vista».

I piani

Ma il problema c'è stato anche nei piani alti, il consigliere Pierpaolo Lattanzi abita al quinto piano sulla Statale in centro, di fianco al Comune, «ho la casa tutta allagata - racconta -: è entrata dal tetto, abbiamo messo catini e secchi ovunque». Lattanzi mostra le condizioni dell'abitazione, danni ai muri e al mobilio. Claudio Rotili abita invece al secondo piano sopra Stile Libero sul lungomare Trieste: «Intorno alle 14.45 ha iniziato una pioggia normale - ricorda - poi ha continuato con la grandine sempre a crescere, una roba pazzesca. Sulla mansarda è riuscita a penetrare l’acqua e ho avuto paura». Il consigliere Francesco Pacini vive in via San Francesco: «Una bomba d’acqua, ma non si può dire che i tombini non fossero puliti perché ho controllato. Ma non è bastato». I sottopassaggi allagati hanno creato enormi disagi, come evidenzia Fabiola Vita: «Sì, è stata drammatica». Samoa Ciarrocchi di Gelati d’autore guarda in alto con aria di rassegnazione: «Grandine, pioggia, tutto allagato davanti alla gelateria». Stessa cosa dice Emanuela Bompadre di Stile Libero, sul lungomare: «Ero ad Ancona e mi hanno avvisato i dipendenti, l'acqua non è entrata nel locale ma sulla strada davanti a noi era il caos».