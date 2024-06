Terremoto sulla costa romagnola, scossa avvertita nel Pesarese: scattano i sopralluoghi nelle scuole con gli esami in corso

Scossa di terremoto ieri sera (martedì 12 giugno) alle 23.03 di magnitudo 3.5 sulla costa riminese, all'altezza di Riccione, in mare. La botta è stata avvertita anche a Pesaro e nelle cittadine al confine con la Romagna

A 6 km di profondità

Secondo quanto riporta Ingv l'epicentro è stato localizzato a 6 Km di profondità, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0010, 12.6910.

Gabicce sopralluoghi nelle scuole

La nuova sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni, in mattinata assieme a Michele Lisotti geometra del Comune, ha effettuato un sopralluogo per controllare tutte le scuole: verifiche nella scuola materna Ponte Arcobaleno, nella scuola di Case Badioli dove si sta svolgendo il centro estivo e scuola media dove si stanno svolgendo gli esami di terza. «Nel sopralluogo effettuato presso la scuola media hanno partecipato anche la dirigente Scolastica Simona Paolillo e il Presidente d’Istituto Matteo Baldassarri. Non sono emerse criticità - sottolinea la sindaca -. La scuola è una priorità, siamo pronti a lavorare per realizzare nuovi progetti di miglioramento dei nostri plessi scolastici».