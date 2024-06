FERMO - «La decisione non è per niente politica, ma come qualsiasi pratica, come se fosse edilizia, la decisione spetta alla funzione amministrativa degli uffici, in questo caso lo Sportello unico delle attività produttive». Il commento è del sindaco Paolo Calcinaro, la vicenda è quella dell’intenzione, da parte del privato, di costruire una centrale a biometano nella zona di San Marco. Di questo s’è discusso molto nel consiglio comunale di martedì scorso, quando sindaco e maggioranza hanno presentato un ordine del giorno e, sempre all’ordine del giorno, c’erano anche un’interrogazione a firma Pd e Fermo Capoluogo e una mozione del consigliere indipendente Gianluca Tulli.



L'Odg



Nell’ordine del giorno, firmato dal sindaco e dai capigruppo di maggioranza, si ribadisce che la pratica in questione non è soggetta a discrezionalità politica, e che all’epoca di presentazione della pratica, sindaco e giunta non erano stati informati. «Alla domanda “se l’amministrazione vorrebbe questo impianto” – si legge nel documento – la risposta non può essere che negativa se non anche per l’impatto con chi quotidianamente si viene a trovare nelle adiacenze di questa installazione. Ma tale auspicio rischia di essere sterile poiché il nodo vero, imprescindibile e non superabile è se la legge può consentire o meno quell’impianto». Letta e discussa in Consiglio. Calcinaro così commenta spiegando il perché del documento: «Con l’odg abbiamo voluto dare alcune tracce, consapevoli dell’autonomia degli uffici per poter lavorare su alcuni sviluppi che ci potrebbero essere sul prosieguo del percorso. Abbiamo fatto un lavoro serio, ovvio che non è decisivo, ma può essere incisivo». Nell’analisi contenuta nell’odg si argomentano nel dettaglio le questioni, si spiega come stanno le cose, a seguito di un primo studio profondo ma non esaustivo, come si precisa nello stesso documento, da cui emergono, tra l’altro, alcuni documenti mancanti nella procedura. «Dispiace – aggiunge il sindaco – che a fronte di un atto calibrato, serio e concreto il Pd e Renzo Interlenghi si siano ritirati sull’Aventino, tirando giù la maschera della strumentalizzazione politica con il voto contrario. All’unanimità poteva incidere maggiormente. Tra l’altro hanno proposto alternative che giuridicamente non esistono, come un atto del sindaco o un’iniziativa di verifica costituzionale. Se i cittadini rimangono con questioni negative, possono continuare a fare proselitismi». Quanto al Pd, il consigliere Paolo Nicolai dice: «Rimaniamo in attesa di un atto amministrativo».

La scelta

«Abbiamo votato contro l’odg del sindaco e della maggioranza - riprende - perché non diceva nulla se non che loro sono contrari. Quel documento serve alla maggioranza per dire che non sapevano. Io ci credo che il sindaco non lo sapeva, ma è grave che il biometano si faccia proprio in quella zona. Comunque non sono contrario alle centrali». A questo proposito Renzo Interlenghi di Fermo Capoluogo commenta: «Se si accorge che ci sono anomalie, si deve trovare il modo di intervenire, per dire alla gente cosa si può o non si può fare. Speravamo si portassero soluzioni. Se non faranno nulla per bloccare la centrale faremo una mozione di sfiducia. Centrali a biometano non vanno fatte in zone come questa di San Marco». C’era poi la mozione del consigliere Tulli, presentata a maggio, appena aveva saputo della centrale, alla quale, aggiunge Nicolai «noi ci siamo astenuti». Della discussione Tulli è soddisfatto e spiega anche i motivi: «Innanzitutto la discussione è stata ampia ha coinvolto tutto il Consiglio, poi dalla mia mozione è arrivato anche l’odg della maggioranza, che io ho votato a favore perché va nella direzione del mio pensiero. Il mio no non è un processo al biometano, perché se hanno le carte in regola, lo possono fare. Come consigliere mi prendo il merito di aver portato all’attenzione, con la mozione, il tema.