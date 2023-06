FERMO - Era diventata l'incubo di un chirurgo estetico. Una donna di 42 anni ha ricevuto un ammonimento del questore di Fermo per una donna di 42 anni, paziente di un chirurgo plastico, che dopo un intervento di rinoplastica ritenuto non soddisfacente aveva molestato per mesi il medico.

La 42enne aveva inviato raffiche di whatsapp alcuni dei quali di contenuto denigratorio e offensivo.