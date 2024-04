Fine della storia, lui vuole chiarimenti e dopo il no gli sottrae il telefonino e lo scaglia a terra: scatta l'ammonimento

ANCONA - Ancora un ammonimento, ex art. 3 della L. 38/2009, é stato firmato dal Questore Capocasa. Il provvedimento amministrativo é stato emesso per fornire una risposta rapida e concreta alla lotta contro la violenza sulle donne.

A seguito dell'istruttoria avvenuta in autonomia dal personale della Divisione Anticrimine, il Questore ha ritenuto necessario adottare questa misura di prevenzione nei confronti di un trentasettenne, in considerazione della sua condotta vessatoria ed ossessiva volta verso la sua ex fidanzata, al fine di evitare la reiterazione di questa condotta illecita, ovvero di future azioni anche più gravose.

La giovane, già fidanzata dell'uomo colpito dalla misura, sul posto di lavoro, veniva avvicinata dal suo ex che pretendeva avere chiarimenti circa la fine della loro relazione sentimentale. L'atteggiamento di lei di evitarlo e di rifiutare qualsiasi contatto, lo aveva infastidito tanto da farlo reagire con violenza nei confronti della ex fidanzata, sottraendole il telefonino e scagliandolo per terra.