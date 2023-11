Non si rassegna alla fine del rapporto e diventa lo stalker della ex: scatta l'ammonimento. È il sesto in 10 giorni a Fermo

FERMO - Il questore di Fermo ha emesso sei provvedimenti di ammonimento nell’arco di dieci giorni per violenza di genere. Nel dettaglio uno è stato disposto per minacce persecutorie, ovvero stalking, e ben cinque per violenza domestica.

Non accettava la fine del rapporto

Il primo è un provedimento emesso a carico di un professionista che si era invaghito di una sua cliente. Interrotto il rapporto sentimentale da quest’ultima, l’uomo non accettando la fine della storia cominciava a tempestare la vittima di messaggi attraverso piattaforme social di messaggistica istantanea, mail e biglietti cartacei fatti ritrovare sul vetro dell’autovettura in uso alla donna.

Di fronte all’irremobilità della vittima a riallacciare i rapporti, i messaggi si facevano sempre più minacciosi e offensivi e l’uomo cominciava anche a seguire la vittima e ad appostarsi sotto casa creando alla stessa un crescente stato d’ansia.

I contesti familiari

Gli altri ammonimenti per violenza domestica sono riferibili in 3 casi ad una situazione di grave disagio sociale intrafamiliare con soggetti in probabile stato di sofferenza psicologica resisi responsabili di reiterate violenze nei confronti dei genitori e dei fratelli.