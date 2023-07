Ancona, pedina, tormenta e minaccia la ex di dieci anni più giovane: ammonito lo stalker

ANCONA - Non si rassegna alla separazione e, ossessionato, comincia a pedinarla, minacciarla e tempestarla di messaggi: la Polizia di Ancona ha adottato il provvedimento dell'ammonimento nei confronti di un stalker.

Si tratta di un nigariano 30enne che ah avuto relazione con una 20enne, che lei ha deciso di troncare. L'ex, però, iniziava a tenere comportamenti molesti e persecutori, con l’invio di messaggi intimidatori, sull’utenza della vittima, con minacce e insulti, profferiti anche in pubblico, per strada, se incontrava la donna con altri uomini. In alcune circostanze, la vittima aveva la sensazione di essere pedinata e che l’uomo si appostasse fuori dalla sua abitazione, da luoghi dalla stessa frequentati, timore divenuto certezza di recente, quando si è accorta che l’uomo conosceva i suoi spostamenti.

Iniziava per la parte offesa un doloroso periodo di perdurante e grave stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità, costretta a non uscire per paura di incontrare il suo stalker, il quale comunque non esitava dall’offenderla davanti a conoscenti ed estranei quando riusciva ad intercettarla. Ricevuta la segnalazione, l’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine della Questura, ha svolto gli opportuni accertamenti, volti a riscontrare le dichiarazioni della parte offesa.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso nei riguardi del responsabile, il provvedimento dell’ Ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.