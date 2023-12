Ancona, violenza nei confronti dell'ex convivente: scatta un altro ammonimento

ANCONA - Un altro ammonimento per “Violenza domestica”, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria d’Ufficio della Divisione Anticrimine, è stato notificato in queste ore, nei confronti di un cittadino di origini peruviane, resosi responsabile di condotte ascrivibili ai reati di violenza domestica nei confronti della ex convivente.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 30 anni, ha posto in essere in essere una serie di condotte, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della parte offesa, sua ex convivente, una donna sua coetanea.

La donna già vittima in altre in precedenti circostanze, non ha voluto querelare l’ex, ma ha nuovamente chiamato i poliziotti della Questura per essere soccorsa.

Gli operatori sono intervenuti e nell’occasione, hanno riscontrato l’ennesima lite familiare avvenuta alla presenza del figlio minore della coppia e quindi, oltre a segnalare i fatti all’A.G., hanno trasmesso la documentazione alla Divisione Anticrimine, che ha approfondito la vicenda d’ufficio, ricostruendo le diverse e molte circostanze in cui le forze dell’ordine erano già intervenute presso l’abitazione della richiedente per fatti analoghi.