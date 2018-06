Un'auto rubata ribaltata sulle sponde del Tenna Indagano i vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermo - L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato un'auto ribaltata sulla sponda del fume Tenna. All'inzio si era temuto il peggio, poi per fortuna si è subito appreso che all'interno non c'era nessuno. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani di Porto Sant'Elpdidio e un carro attrezzi per recuperare la Fiat Punto che a quanto sembra risulta rubata a Porto Sant'Elpidio. I vigili stanno verificando se il mezzo è stato usato per mettere a segno qualche furto o rapina e se qualcuno l'h lanciata appositamente nel fiume e per quai motivi. Tutte ipotesi suelle quali si sta lavorando.