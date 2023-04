San Benedetto, non rispetta il fermo pesca ed ha più di un quintale di vongole: multa da migliaia di euro e punti addio

SAN BENEDETTO - Non rispetta il fermo pesca alle vongole, viene trovato con più di quintale di pescato e rimedia una multa da 2.000 euro.

Il controllo è stato effettuato questa mattina da parte della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, nell'ambito dell'attività preventiva volta alla verifica del rispetto del periodo di fermo pesca delle vongole nel compartimento marittimo sambenedettese (che si concluderà il prossimo 30 aprile)

Il personale militare ha accertato, al momento del rientro in porto, l'irregolare prelievo di un ingente quantitativo di vongole da parte di un peschereccio locale. A bordo, infatti, ne aveva sacchi per circa 110 kg. Sono costati una sanzione da 2mila euro, l'applicazione di punti sia alla licenza di pesca che al comandante del mezzo nautico ed il sequestro sia dell'attrezzo da pesca che dei molluschi. Che, essendo ancora vivi, sono stati ributtati in mare.