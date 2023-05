Fermo pesca, ecco le date ufficiali per le Marche dell'estate 2023

ANCONA - Il mare in tempesta, viene da pensare a tutto meno che all'estate e alle tempistiche della pesca da sempre uno degli argomenti più caldi per il settore della nostra regione. E' arrivata comunque la comunicazione circa le date del fermo pesca per quanto riguarda l'estate 2023: a San Benedetto del Tronto lo sto partirà il 19 agosto durerà fino al 24 settembre mentre ad Ancona l'interruzione sarà dal 29 luglio fino al 9 settembre.