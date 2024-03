CASTORANO La prima donna candidata sindaco della vallata del Tronto probabilmente non dovrà affrontare nessun rivale sulla sua strada.

Il nodo dello sfidante

Le voci circolano e si parla in paese ma non si sa ancora se Rossana Cicconi dovrà affrontare una vera competizione contro un avversario, che se dovesse esserci, sarebbe molto probabilmente a capo di un altra lista civica. Rossana Cicconi - già assessore e vice sindaco durante il ventennio che ha visto le liste civiche imporsi a Castorano guidate da candidati espressi dal Pd - prende il testimone di Graziano Fanesi e si candida a sindaco del paese. Anche lei in una lista civica:’ il coraggio di cambiare’, la stessa che aveva espresso il sindaco Fanesi, che ha già detto che nel caso ci fosse bisogno di lui (che non si è ricandidato per motivi personali) sarà disponibile a dare una mano.

APPROFONDIMENTI I LAVORI La riapertura del Cine teatro Piceno slitta alle festività natalizie: ritardi nel cantiere

Cinquantasette anni, una laurea in scienze infermieristiche e un lavoro da infermiera all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ha incassato il sostegno del Pd, dalla cui assemblea è uscito all’unanimità il suo nome. Ha dichiarato ieri durante la presentazione della sua candidatura :«mi sento onorata di potermi mettere a disposizione del mio paese e mi sento di dire che la porta è aperta a tutte le realtà del territorio che tengono a cuore e mettersi in gioco e fare bene per il futuro del nostro territorio». Nonostante il sostegno del Pd, la coalizione è «aperta a tutti i concittadini che si vogliono mettere a disposizione per il bene comune» spiega la candidata. E continua: «Non abbiamo stilato ancora un programma ma da ex assessore e vicesindaco, con delega sempre ai servizi sociali e alla scuola, tengo molto a a questo asset».

La continuità

La Cicconi ci tiene a precisare che il suo operato sarà sulla falsa riga di quello del suo predecessore, e che il file rouge che lega le amministrazioni espressioni di liste sostenute dal Pd sarà a seguito anche da lei.«Ripeto, cercherò di portate a termine tutti i progetti iniziati, sulla scia di quello che ha fatto Graziano: tutti i progetti iniziati e in essere saranno portati avanti». Tante le sollecitazione programmatiche per la candidata della la lista “Il coraggio di cambiare”. Tra queste sicuramente c’è il turismo, nella declinazione sostenibile - paesaggistica fruibile grazie al ricorso e al potenziamento di una mobilità dolce e sfruttando le delizie dell’enogastronomia.

Dal turismo alle scuole

«Il paese può offrire tanto e merita di essere rivitalizzato». Altro tema che è stato molto caro all’amministrazione Fanesi è stato quello dell’edilizia scolastica con i nuovi plessi che sorgeranno nei prossimi quattro anni. Infine, il tentativo di caratterizzare il piccolo centro con eventi culturali di risonanza nazionale - come il concorso di Poesia in Musica - saranno sicuramente oggetto di una attenta riflessione per un eventuale ripensamento o rilancio, nell’ottica di creare un’identità riconoscibile e attrattiva del paese che durante l’amministrazione di Graziano Fanesi ha fatto dei bei passi verso il futuro».