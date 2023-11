Vagnozzi, il coach che ha fatto esplodere Sinner premiato in Comune a Castorano: «Da bambino sognavo di vincere la Coppa Davis». Il video

CASTORANO - Simone Vagnozzi, il coach "mago", l'allenatore che ha fatto fare il definitivo salto di qualità a Yannik Sinner, è stato premiato in Comune a Castorano. Una cerimonia alla quale ha preso parte tutta la giunta alla presenza dei genitori dello stesso Vagnozzi. «Da bambino sognavo di vincere la Davis - ha detto il giovane tecnico piceno - Non ci sono riuscito da giocatore, ora l'ho vinta in questa veste».

Aveva detto al Corriere Adriatico: «Proverò a riportare Sinner nelle Marche»

Nei giorni scorsi, intervistato dal Corriere Adriatico, aveva raccontato: «Jannik lo scorso anno ha trascorso due giorni nel nostro territorio a maggio. È stato fortunato: ha trovato anche il clima giusto.

Vediamo con i vari impegni a cui sarà sottoposto e gli allenamenti in calendario se riuscirò a riportarlo qui. Non sono cose semplici da programmare e organizzare. Ma ci proverò».